Довбык стал лучшим игроком месяца в Серии А

Украинский футболист Артем Довбик стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам марта. Его выбрали по итогам голосования.

EA SPORTS FC запустила голосование на лучшего игрока серии. Его создали совместно с представителями Серии А.

Читайте также Бразильский футболист Полесья готов играть за сборную Украины

Довбик – лучший игрок месяца

В голосовании он обошел Николо Бареллу из Интера, Люка Да Кунью из Комо, Николо Фаджоли из Фиорентины, Риккардо Орсолини из Болоньи и Умара Соле из Удинезе.

Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с Вероной, который пройдет 19 апреля. Специальная карта Довбика с рейтингом 89 теперь доступна в EA SPORTS FC 25 в режиме Ultimate Team.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбык провел 40 игр за Рому во всех турнирах. В них он забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что после последнего матча Клаудио Раньери раскритиковал украинца.