Довбык стал лучшим игроком месяца в Серии А
- Артем Довбик признан лучшим игроком месяца в итальянской Серии А по итогам марта.
- Приз вручат перед матчем с Вероной, а специальная карта Довбыка доступна в EA SPORTS FC 25.
- Довбык провел 40 игр за Рому в сезоне-2024/2025, забив 16 голов и сделав 4 передачи.
- После последнего матча Клаудио Раньери раскритиковал Довбыка.
Украинский футболист Артем Довбик стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам марта. Его выбрали по итогам голосования.
EA SPORTS FC запустила голосование на лучшего игрока серии. Его создали совместно с представителями Серии А.
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Довбик – лучший игрок месяца
В голосовании он обошел Николо Бареллу из Интера, Люка Да Кунью из Комо, Николо Фаджоли из Фиорентины, Риккардо Орсолини из Болоньи и Умара Соле из Удинезе.
Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с Вероной, который пройдет 19 апреля. Специальная карта Довбика с рейтингом 89 теперь доступна в EA SPORTS FC 25 в режиме Ultimate Team.
Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбык провел 40 игр за Рому во всех турнирах. В них он забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, что после последнего матча Клаудио Раньери раскритиковал украинца.