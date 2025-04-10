EA SPORTS FC запустила голосування на найкращого гравця серії. Його створили спільно з представниками Серії А.

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Довбик – найкращий гравець місяця

В голосуванні він обійшов Ніколо Бареллу з Інтера, Люка Да Кунью з Комо, Ніколо Фаджолі з Фіорентини, Ріккардо Орсоліні з Болоньї та Умара Соле з Удінезе.

Приз від Серії А та EA SPORTS FC футболісту вручать перед домашнім матчем з Вероною, який пройде 19 квітня. Спеціальна карта Довбика з рейтингом 89 тепер доступна в EA SPORTS FC 25 в режимі Ultimate Team.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 40 ігор за Рому в усіх турнірах. У них він забив 16 голів і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що після останнього матчу Клаудіо Раньєрі розкритикував українця.