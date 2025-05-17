Довбик получил травму перед важнейшим матчем в Серии А

В воскресенье, 18 мая, состоится 37-й тур Серии А сезона-2024/2025. В одном из матчей высшего итальянского дивизиона Рома дома будет принимать Милан.

Накануне важнейшего матча "волки" потеряли ключевого игрока. Травму получил украинский форвард римлян Артем Довбык, сообщает 24 канал со ссылкой на RomaPress.

Читайте также Финалист Лиги конференций планирует подписать Довбыка: что известно

Что известно о травме Довбика

Рома в пятницу 16 мая проводила тренировку в рамках подготовки к матчу против Милана в 37-м туре Серии А. Артем Довбык досрочно покинул тренировку.

В субботу 17 мая украинский форвард пройдет медицинское обследование. После чего врачи смогут определить насколько серьезное повреждение у нападающего "волков".

К слову. Матч Рома – Милан состоится 18 мая. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в текущей кампании Артем Довбик сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. Украинский форвард римлян имеет в своем активе 17 голов и 4 ассиста.

Ранее сообщали, что Артем Довбик может перейти в именитый итальянский клуб летом этого года.

Рома сейчас занимает 6 место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. "Волки" ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.