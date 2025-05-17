Накануне важнейшего матча "волки" потеряли ключевого игрока. Травму получил украинский форвард римлян Артем Довбык, сообщает 24 канал со ссылкой на RomaPress.

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Что известно о травме Довбика

Рома в пятницу 16 мая проводила тренировку в рамках подготовки к матчу против Милана в 37-м туре Серии А. Артем Довбык досрочно покинул тренировку.

В субботу 17 мая украинский форвард пройдет медицинское обследование. После чего врачи смогут определить насколько серьезное повреждение у нападающего "волков".

К слову. Матч Рома – Милан состоится 18 мая. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в текущей кампании Артем Довбик сыграл в 45 матчах за Рому во всех турнирах. Украинский форвард римлян имеет в своем активе 17 голов и 4 ассиста.

Ранее сообщали, что Артем Довбик может перейти в именитый итальянский клуб летом этого года.

Рома сейчас занимает 6 место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. "Волки" ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.