Сын Хацкевича стал коммерческим директором ЛНЗ

22-летний Артем Хацкевич неожиданно получил одну из ключевых должностей в черкасском ЛНЗ. Сын легенды Динамо стал новым коммерческим директором амбициозного клуба Премьер-лиги.

Один из лидеров УПЛ продолжает масштабную перезагрузку не только на поле, но и в руководстве. Черкасский клуб сделал неожиданное кадровое назначение, пригласив в менеджмент представителя известной футбольной семьи, сообщает сайт ЛНЗ.

Что известно о назначении Хацкевича-младшего?

Накануне, 14 мая, к менеджменту черкасского клуба присоединился руководитель селекционной службы клуба Олег Гарас и коммерческий директор Артем Хацкевич.

Как пишет Footboom1, сын легендарного экс-футболиста Динамо будет отвечать за маркетинговую стратегию и развитие бизнес-направлений ЛНЗ.

Главной задачей Олега Гараса станет поиск усиления для команды, которая в следующем сезоне будет представлять Украину на международной арене.

Что известно о прошлом Артема Хацкевича?

По информации "Украинского футбола", Хацкевич-младший свою футбольную карьеру начинал в структуре Динамо, дойдя до уровня U-19. С осени 2021 по лето 2022 года Артем находился на правах аренды в составе черниговской Десны, за первую команду которой так и не провел ни одной игры.

Осенью 2022 года Хацкевич-младший перешел в низшелиговый чешский коллектив Спое Прага, после чего в начале 2023-го завершил профессиональную карьеру.

Легендарная карьера отца

Белорус был выдающимся игроком Динамо, поиграв за киевлян с 1996 по 2004 годы. В 216 матчах полузащитник забил 36 голов и отдал 18 ассистов.

В составе "бело-синих" Хацкевич выиграл семь чемпионств, четыре Кубка и один Суперкубок Украины.

В качестве тренера Александр возглавлял сборную Беларуси, киевское Динамо, российский Ротор и Кармиотиссу с Кипра.

Специалист руководил "бело-синими" с 2017 по 2019 годы. Во главе с Хацкевичем Динамо выиграло два Суперкубка Украины, а также доходило до 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас Хацкевич-старший занимает должность вице-президента Полесья