Один з лідерів УПЛ продовжує масштабне перезавантаження не лише на полі, а й у керівництві. Черкаський клуб зробив неочікуване кадрове призначення, запросивши до менеджменту представника відомої футбольної родини, повідомляє сайт ЛНЗ.

Що відомо про призначення Хацкевича-молодшого?

Напередодні, 14 травня, до менеджменту черкаського клубу приєднався керівник селекційної служби клубу Олег Гарас та комерційний директор Артем Хацкевич.

Як пише Footboom1, син легендарного ексфутболіста Динамо відповідатиме за маркетингову стратегію та розвиток бізнес-напрямків ЛНЗ.

Головним завданням Олега Гараса стане пошук підсилення для команди, яка наступного сезону представлятиме Україну на міжнародній арені.

Що відомо про минуле Артема Хацкевича?

За інформацією "Українського футболу", Хацкевич-молодший свою футбольну кар'єру розпочинав у структурі Динамо, дійшовши до рівня U-19. З осені 2021 по літо 2022 року Артем перебував на правах оренди в складі чернігівської Десни, за першу команду якої так і не провів жодної гри.

Восени 2022 року Хацкевич-молодший перейшов нижчолігового чеського колективу Споє Прага, після чого на початку 2023-го завершив професійну кар'єру.

Легендарна кар'єра батька

Білорус був видатним гравцем Динамо, погравши за киян з 1996 по 2004 роки. У 216 матчах півзахисник забив 36 голів та віддав 18 асистів.

У складі "біло-синіх" Хацкевич виграв сім чемпіонств, чотири Кубка та один Суперкубок України.

В якості тренера Олександр очолював збірну Білорусі, київське Динамо, російський Ротор та Карміотіссу з Кіпру.

Спеціаліст керував "біло-синіми" з 2017 по 2019 роки. На чолі з Хацкевичем Динамо виграло два Суперкубки України, а також доходило до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Наразі Хацкевич-старший обіймає посаду віцепрезидента Полісся