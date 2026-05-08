Одним із центральних поєдинків стане матч ЛНЗ – Динамо, який відбудеться 9 травня і розпочнеться о 15:30. Чому ця зустріч така важлива та яких результатів очікувати, розповість 24 Канал.

Що очікувати від ЛНЗ у цьому матчі?

ЛНЗ протягом тривалого часу був одним із претендентів на чемпіонство цього сезону. Проте після перемог Шахтаря та поразок ЛНЗ, черкаський клуб відійшов від своєї головної мети. Незважаючи на це, команда продовжує боротися, але вже за срібні чи бронзові медалі, тож кожне набране очко для них має велике значення.

Наразі ЛНЗ відстає від Шахтаря на 10 очок і займає друге місце. Черкаська команда випереджає Полісся лише на один пункт, що робить ЛНЗ головним претендентом на історичне "срібло" та можливу участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У 12-му турі цього сезону ЛНЗ вже зустрічався з Динамо, перемігши його мінімально 1:0.

Взимку склад команди поповнили півзахисник Єгор Твердохліб, вінгер Артур Микитишин із Кривбасу та нігерійський хавбек Мустафа Якубу.

Одним із найкращих бомбардирів ЛНЗ є Марк Ассінор, який забив 8 голів.

У якій формі Динамо підходить до гри з ЛНЗ?

Поразка від Шахтаря у принциповому дербі минулого туру позбавила Динамо математичних шансів на чемпіонство. Тепер головна мета киян – боротьба за місце в топ-3.

Наразі команда посідає четверту сходинку, маючи відставання у 5 очок від Полісся, що йде третім. При цьому всього у двох пунктах позаду перебуває Металіст 1925.

Головною надією киян у нападі залишається юний Матвій Пономаренко, який демонструє чудову результативність.

Історія протистоянь із наступним суперником, ЛНЗ, на боці столичного клубу: у 5 матчах Динамо здобуло 3 перемоги, одного разу зіграло внічию та одного разу поступилося.