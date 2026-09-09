Премьера фильма "Такси для оперы" состоялась 7 сентября. По сюжету, главным героем истории является бывший профессиональный футболист, которому после завершения карьеры приходится сесть за руль такси, сообщает "Корреспондент".

Милевский и Алиев встретились на экране

Главную роль в сериале исполняет Григорий Бакланов. Его герой Мотя после завершения футбольной карьеры не смог найти себя в новой жизни и начал работать водителем такси.

В первом эпизоде персонаж встречается со своими бывшими одноклубниками. Эти роли исполнили Милевский и Алиев, которые фактически сыграли самих себя.

Экс-футболисты появляются в сцене, где вместе с главным героем проводят время за рюмкой. Для поклонников украинского футбола такое появление стало своеобразным сюрпризом, ведь Милевский и Алиев много лет ассоциировались исключительно с футбольным полем.

В то же время для Милевского этот актерский опыт не стал первым. Бывший нападающий Динамо уже появлялся в художественном кино.

Один уже снимался в кино, другой – попробовал себя в музыке

Милевский ранее принял участие в съемках украинского исторического фильма "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Компанию ему тогда составил еще один известный украинский футболист – Артем Федецкий.

Алиев, в свою очередь, до этого в кино не снимался. Однако экс-игрок сборной Украины успел попробовать себя в другой творческой сфере – музыке. Он представил трек "Футбол в моей крови" вместе с рэпером Kyivstoner и футбольным блогером Евгением Савиным, который сейчас является владельцем кипрского клуба Красава.

К слову, недавно бывшие игроки Динамо вновь оказались в центре внимания. Во время матча медиалиги Милевский и Алиев устроили эмоциональный конфликт с арбитром, прибегнув к нецензурной лексике.