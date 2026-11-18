Артем Милевский подверг сборную Украины резкой критике после неудачного выступления в Лиге наций. Бывший футболист Динамо не верит, что команда сможет пройти на Евро-2028, играя так.

Бывший нападающий национальной сборной возмущен отношением футболистов к матчам и постоянными изменениями в составе. Милевский также высказал претензии к тренерскому штабу во главе с итальянцем Андреа Мальдерой, сообщает BLIK.

Милевский не верит в сборную Украины после провала в Лиге наций

Артем Милевский откровенно выразил свое недовольство игрой украинской сборной. По его мнению, футболисты слишком часто ограничиваются извинениями после неудачных матчей, тогда как болельщики хотят видеть результат на футбольном поле.

Бывший нападающий подчеркнул, что не верит в перспективы команды с таким отношением к делу. Особенно его возмущают громкие заявления перед матчами, которые не подкрепляются соответствующими действиями.

Кому уже нужны ваши извинения? Никому на**ин не нужны эти извинения, честно говоря. Доказывайте делом! Рассказываете, кто кому задницу надерет? Так выходите и дерите эту задницу, показывайте на поле!

– эмоционально заявил Милевский.

Он также упомянул поражение от Северной Ирландии со счетом 0:1, которое, по его мнению, хорошо иллюстрирует проблемы национальной команды.

Милевский раскритиковал эксперименты Мальдеры

Отдельно экс-футболист высказался о работе тренерского штаба. Милевский не понимает, зачем Андреа Мальдера постоянно меняет сочетания футболистов, когда сборной необходимо добиваться результата.

По мнению бывшего нападающего, из-за постоянной ротации команда не успевает наработать взаимодействие между игроками и наладить комбинационную игру.

Я не вижу, чтобы наигрывались какие-то связи. В каждом матче – разные сочетания. Ни стенок, ни каких-то отработанных комбинаций,

– пояснил Милевский.

Он также иронично отметил голевой момент Данила Сикана в матче против Грузии, заявив, что соперник фактически сам подарил украинцу голевую передачу. На этом фоне Милевский поставил под сомнение эффективность экспериментов тренерского штаба.

Напомним, сборная Украины завершила выступление в группе Лиги наций лишь на третьем месте. Президент УАФ Андрей Шевченко прямо заявил, что национальная сборная не выполнила турнирную задачу.