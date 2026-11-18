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В комментарии УАФ итоги шести официальных матчей своего бывшего помощника подвел президент ассоциации Андрей Шевченко. Судя по его словам, радикальных кадровых решений на 2027 год не будет.

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Задача не выполнена

Шевченко прямо заявил, что турнирную задачу в Лиге наций сборная Украины не выполнила. Речь идет, вероятно, о попадании в топ-2 группы, что обеспечило бы команде более удачную корзину для жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы. В то же время это дало бы возможность побороться за выход в Лигу А, где в следующем розыгрыше турнира будут выступать уже не 16, а сразу 18 лучших сборных Европы.

Объективно говоря, наша сборная сейчас находится именно в том дивизионе, которого заслуживает– строго признал реалии Шевченко.

Но при этом президент УАФ отметил, что Андреа Мальдера и его штаб приобрели опыт в очень непростых кадровых условиях – оба сбора действительно проходили в далеко не оптимальном составе из-за постоянных травм футболистов, на которых мог рассчитывать итальянец.

Еще одним плюсом работы Мальдеры Андрей Шевченко назвал то, что за "сине-желтых" смогли дебютировать несколько новых игроков – это "важно для построения команды".

Чего ожидать от сборной в 2027 году

Шевченко подчеркнул, что главная задача двухлетнего цикла для сборной Украины остается неизменной: это выход на Евро-2028. Судя по всему, именно по этому критерию в УАФ и будут оценивать успешность работы Мальдеры и принимать кадровые решения относительно должности главного тренера.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную. Наши игроки и тренерский штаб чувствовали эту поддержку– подчеркнул Шевченко.

Жеребьевка квалификации на Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте, Северная Ирландия. Украина будет в третьей корзине, поэтому получит в группу двух соперников, номинально превосходящих нашу команду. Прямые путевки на чемпионат Европы получат победители групп и 8 из 12 лучших команд, занявших вторые места.