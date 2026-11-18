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У коментарі УАФ підсумки шести офіційних матчів свого колишнього асистента підбив президент асоціації Андрій Шевченко. Судячи з його слів, радикальних кадрових рішень на 2027 рік не буде.

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Завдання не виконано

Шевченко прямо заявив, що турнірне завдання у Лізі націй збірна України не виконала. Йдеться, ймовірно, про потрапляння у топ-2 групи, яке б забезпечило команді більш вдалий кошик для жеребкування відбору на чемпіонат Європи. Водночас це дало б нагоду поборотися за вихід до Ліги А, де в наступному розіграші турніру виступатимуть вже не 16, а одразу 18 найкращих збірних Європи.

Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує– суворо визнав реалії Шевченко.

Але при цьому президент УАФ відзначив те, що Андреа Мальдера та його штаб набули досвіду у дуже непростих кадрових умовах – обидва збори і справді відбувалися складом, далеким від оптимального через постійні травми футболістів, на яких міг розраховувати італієць.

Ще одним плюсом роботи Мальдери Андрій Шевченко назвав те, що за "синьо-жовтих" змогли дебютувати декілька нових гравців – це "важливо для побудови команди".

Чого очікувати від збірної у 2027 році

Шевченко наголосив, що головне завдання дворічного циклу для збірної України залишається незмінним: це вихід на Євро-2028. Судячи з усього, саме за цим критерієм в УАФ і будуть оцінювати успішність роботи Мальдери та ухвалювати кадрові рішення щодо посади головного тренера.

Дякую всім уболівальникам, які підтримували збірну. Наші гравці та тренерський штаб відчували цю підтримку– наголосив Шевченко.

Жеребкування кваліфікації на Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті, Північна Ірландія. Україна буде у третьому кошику, тож отримає у групу двох суперників, що номінально переважають нашу команду. Прямі путівки на чемпіонат Європи отримають переможці груп і 8 з 12 найкращих других команд.