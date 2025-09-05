Артем Милевский – один из самых одиозных и скандальных игроков в истории украинского футбола. Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины нередко был в центре внимания, вляпывался в различные скандалы и был настоящим ценителем женской красоты.

В личной жизни Артема Милевского были женщины на любой вкус. Бывший футболист крутил роман с известной россиянкой Тиной Канделаки, "Вице-мисс Украина-2000" и своей землячкой. 24 Канал рассказывает о бурном личном прошлом похитителя женских сердец Артема Милевского.

Тина Канделаки

Одной из самых узнаваемых экс-возлюбленных Милевского является российская телеведущая Тина Канделаки. Бывшая футболиста не является этнической росянкой, а имеет грузинские корни, ведь родилась в Тбилиси. Как ранее рассказывал Артем, популярная ведущая сама проявила инициативу.

Канделаки отдыхала в компании подруг, попросив номер самого модного футболиста. Им оказался именно Артем. Милевский вспоминал, как не понимал сначала, зачем ему звонит телеведущая.

Правда, от начала общения у футболиста и известной ведущей не удалось. Лишь впоследствии экс-возлюбленные начали с чистого листа общения, которое впоследствии вылилось в роман. Их отношения развивались после чемпионата мира по футболу, который в 2006 году состоялся в Германии.

К слову. Этот Мундиаль до сих пор является единственным в истории украинской футбольной сборной. Тогда команда Олега Блохина добралась до 1/4 финала, где уступила Италии со счетом 0:3.

Тина Канделаки / Фото из инстаграма телеведущей

Канделаки активно поддерживает войну России в Украине, является путинисткой и находится в базе "Миротворец". С июня 2022 года вместе с мужем и двумя детьми под персональными санкциями США из-за поддержки военных действий. Латвия запретила Тине въезд в их страну, впоследствии к таким действиям прибегли в Казахстане. Также Канделаки находится под санкциями Канады из-за распространения российской дезинформации и пропаганды.

Елена Щербань

Еще одной красавицей из списка бывших девушек Милевского является Елена Щербань. Женщина родом из Днепра и "Вице-мисс Украина-2000". Также Щербань представляла Украину на "Мисс мира", где вошла в десятку самых красивых.

Такие выступления дали Щербань билет в моделинг, где она сотрудничала с известными агентствами. В 2007-м Елена вошла в список сто самых влиятельных женщин страны по версии "Фокус".

После такого успеха экс-возлюбленная футболиста нашла себя в психологии. Также работает сексологом. Щербань воспитывает в счастливом браке дочь. Она активно развивает свои соцсети. За ее страницей в инстаграме следят более 67 тысяч пользователей.

Елена Щербань / Фото из инстаграма женщины

Валерия Крук

Также в жизни Милевского был непродолжительный роман с телеведущей "Одуванчик" Валерией Крук в далеком 2011-м. Артем хорошо умеет выбирать девушек с сочными формами.

Соблазнительная блондинка была на обложках мужских журналов. Поэтому футболисту во время его романа точно завидовали миллионы других мужчин.

Кроме этого Крук еще и активно занимается спортом. Валерия уже имеет достижения в категории фитнес-бикини. Девушка является двукратной чемпионкой Украины и даже вице-чемпионкой Европы.

Похоже, что бывшая Милевского живет на две страны – Украину (Киев) и Австрию (Вена). Именно так у нее указано в инстаграме, где за ней следят аж 256 тысяч подписчиков.

В профиле Валерия отметила, что она нутрициолог, телеведущая и модель.

Валерия Крук / Фото из инстаграма девушки

Мила Омельченко и Валерия из Минска

На этом список бывших девушек экс-нападающего Динамо не заканчивается. В прошлом Артем также встречался с Милой Омельченко и Валерией из Минска.

Роман с Милой длился с 2017-го по конец 2018-го годов. Девушка поддерживала на тот момент любимого, который выступал в венгерской Кишварде, за которую выступал до 12 января 2019 года. Об их отношениях начали говорить зимой 2019-го и продолжались 2,5 года.

После чего Милевский переехал играть на Родину – в Беларусь, где подписал контракт с Динамо Брест. Там его сердце воровала очаровательная Валерия, которая в своей жизни достигла определенного успеха. Девушка является основательницей бренда женской одежды Graphite, а также салоном красоты "Beauty Lounge" в Минске.

На момент их отношений красивая белоруска воспитывала 12-летнего сына. Эти отношения могли бы иметь счастливый финал, если бы не расстояние. 1 января 2021 года Милевский вернулся в Украину, где стал футболистом Миная. Валерия же осталась жить в Беларуси.

Мила Омельченко и Валерия из Минска / Фото из соцсетей девушек

Однако далеко не все девушки попали на крючок Артема Милевского. В свое время у футболиста могли начаться отношения с известной певицей Дашей Астафьевой. Но простое общение и симпатия нападающего не переросла в любовь.

С кем сегодня живет Артем Милевский?

Футболист имел проблемы с алкоголем. Из тяжелого состояния его вытаскивал его "Кент" Александр Алиев, президент Динамо Игорь Суркис и другие его друзья.

После чего Милевский начал возвращаться к нормальной жизни. Сейчас Артем находится в отношениях с очаровательной девушкой, по имени Мила. Влюбленные живут вместе.

Бывший футболист активно делится общим контентом со своей возлюбленной.

Милевский со своей нынешней девушкой / Фото из инстаграма Артема