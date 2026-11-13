"Почему сейчас должно быть иначе?": Милевский вынес печальный вердикт сборной Украины

Сборная Украины намерена отомстить Северной Ирландии за болезненное поражение со счетом 0:3 в Лиге наций. Однако бывший игрок национальной сборной Артем Милевский скептически относится к шансам "сине-желтых" во втором матче.

В комментарии для sport.ua Милевский указал на те факторы, которые могут помешать подопечным Андреа Мальдеры добиться положительного результата. Прогноз легендарного динамовца совсем не обнадеживает.

Милевский предсказывает сборной проблемы

Прежде всего, Артем Милевский отдал должное прагматичности соперника, который сумел в предыдущих четырех матчах турнира сборных не пропустить ни одного мяча, дважды сыграл вничью 0:0 и при этом возглавляет группу.

Также динамовский игрок выразил сомнение в том, что сборная Украины стала сильнее и лучше подготовлена к игре по сравнению с домашним матчем, в котором потерпела поражение со счетом 0:3.

У нас в атаке проблемы. Пономаренко и Цыганков травмированы, Зубков тоже. Я не вижу, кто может взять игру на себя и вести мяч вперед. В прошлый раз мы так же ждали, пока кто-то что-то придумает. Почему сейчас должно быть иначе? В принципе, ничего лучше не стало. Наоборот, потеряли еще больше игроков,

– сетует Милевский.

Нападающий предвидит такой сценарий матча: будет много нервов и борьбы, а потом соперник получит право на исполнение какого-нибудь углового – и "до свидания".

Милевский отметил, что его прогноз – это минимальное поражение Украины. Но добавил, что очень хотел бы ошибаться.

Ситуация в группе Украины

За два тура до конца группового этапа Лиги наций Украина идет третьей с четырьмя набранными очками. Выше Венгрия с 7 баллами, а Северная Ирландия возглавляет квартет с 8.

Для того чтобы надеяться на победу в группе или хотя бы занять второе место и получить шанс на выход в Лигу А и лучшую корзину на жеребьевке квалификации Евро, подопечным Андреа Мальдеры нужно обязательно выиграть оба матча.