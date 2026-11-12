Северная Ирландия – Украина: где смотреть матч онлайн

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Матч Северная Ирландия – Украина в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч сборной Украины

Трансляция матча Лиги наций будет доступна на OTT-платформе по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и "Спорт", а также на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Кроме того, матч сборной Украины будет транслироваться по подписке "ТВ + Кино" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2 и кабельных сетях.

Напомним, начало поединка Северная Ирландия – Украина запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Для команд это будет вторая встреча этой осенью: в октябре украинские футболисты уступили своему сопернику с разгромным счетом 3:0.

Помимо желания взять реванш, для Украины этот матч принципиален в контексте борьбы в своей группе. После двух поражений подряд "сине-желтые" опустились на третье место в турнирной таблице.

В случае неудачного результата команда Мальдеры может досрочно лишиться шансов на выход из группы в дивизион A.