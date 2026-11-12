Північна Ірландія – Україна: де дивитися онлайн матч

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Поєдинок Північна Ірландія – Україна у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч збірної України

Трансляція гри Ліги націй буде доступна на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S та "Спорт", а також на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Додатково матч збірної України транслюватимуть за передплатою "ТБ + Кіно" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2 й кабельних мережах.

Нагадаємо, початок поєдинку Північна Ірландія – Україна заплановано на 21:45 за київським часом.

Для команд це буде друга зустріч цієї осені: у жовтні українські футболісти поступилися своєму супернику з розгромним рахунком 3:0.

Окрім наміру взяти реванш, для України цей матч принциповий у контексті боротьби у своєму квартеті. Після двох поспіль поразок "синьо-жовті" опустилися на третє місце у турнірній таблиці.

У разі невдалого результату команда Мальдери може достроково втратити шанси на вихід з групи до дивізіону A.