Україна прагне реваншу після розгрому: чого очікувати від матчу з Північною Ірландією

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Для українців цей поєдинок матиме особливе значення, адже попередня зустріч із північноірландцями завершилася вкрай неприємним результатом. Тепер "синьо-жовті" отримають можливість реабілітуватися та покращити своє турнірне становище, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудеться матч Північна Ірландія – Україна

Поєдинок 5-го туру Ліги націй відбудеться у суботу, 14 листопада, о 21:45 за київським часом на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті.

Суперники вже перетиналися у третьому турі. Тоді, 2 жовтня, українці проводили номінально домашній матч у словацькій Трнаві, однак зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3.

Після чотирьох зіграних турів ситуація у групі 2 дивізіону B залишається непростою для команди Андреа Мальдери. Україна набрала чотири очки та посідає третє місце. Північна Ірландія очолює квартет із вісьмома балами, Угорщина має сім пунктів, а Грузія з двома очками замикає таблицю.

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Історія протистояння

Майбутній матч стане восьмим в історії протистояння збірних. Поки що перевага за Україною: три перемоги, дві нічиї та дві поразки. Водночас загальний баланс забитих м'ячів – 4:6 не на користь синьо-жовтих.

Вперше команди зустрілися у відборі до чемпіонату світу-1998. Українці двічі перемогли суперника: 1:0 у Белфасті завдяки голу Сергія Реброва та 2:1 у Києві, де відзначилися Віталій Косовський і Андрій Шевченко.

У кваліфікації Євро-2004 обидва поєдинки завершилися без голів. А от зустріч на чемпіонаті Європи-2016 стала болючою для українських уболівальників: команда Михайла Фоменка поступилася північноірландцям із рахунком 0:2.

Тепер збірна України матиме шанс взяти реванш за невдалий жовтневий матч.

Пряму трансляцію гри Північна Ірландія – Україна покаже відеосервіс MEGOGO. Поєдинок можна буде переглянути на каналі Megogo Футбол Перший із традиційною аналітичною студією за участю журналістів та експертів.

Також матч безкоштовно транслюватиме телеканал Megogo Спорт. Його можна буде подивитися через цифрове ефірне телебачення Т2 та кабельні мережі.