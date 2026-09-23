Календар і розклад матчів, результати усіх поєдинків і турнірну таблицю груп Ліги націй – читайте на 24 Каналі.
Ліга А
- Група 1
25 вересня, 21:45. Італія – Бельгія
25 вересня, 21:45. Туреччина – Франція
28 вересня, 21:45. Бельгія – Франція
28 вересня, 21:45. Туреччина – Італія
2 жовтня, 21:45. Бельгія – Туреччина
2 жовтня, 21:45. Франція – Італія
5 жовтня, 21:45. Італія – Туреччина
5 жовтня, 21:45. Франція – Бельгія
12 листопада, 19:00. Туреччина – Бельгія
12 листопада, 21:45. Італія – Франція
15 листопада, 21:45. Бельгія – Італія
15 листопада, 21:45. Франція – Туреччина
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Франція
|
2.
|
Туреччина
|
3.
|
Італія
|
4.
|
Бельгія
- Група 2
24 вересня, 21:45. Нідерланди – Німеччина
24 вересня, 21:45. Сербія – Греція
27 вересня, 19:00. Сербія – Нідерланди
27 вересня, 21:45. Німеччина – Греція
1 жовтня, 21:45. Греція – Нідерланди
1 жовтня, 21:45. Німеччина – Сербія
4 жовтня, 21:45. Греція – Німеччина
4 жовтня, 21:45. Нідерланди – Сербія
13 листопада, 21:45. Нідерланди – Греця
13 листопада, 21:45. Сербія – Німеччина
16 листопада, 21:45. Греція – Сербія
16 листопада, 21:45. Німеччина – Нідерланди
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Німеччина
|
2.
|
Нідерланди
|
3.
|
Греція
|
4.
|
Сербія
- Група 3
26 вересня, 21:45. Англія – Іспанія
26 вересня, 21:45. Чехія – Хорватія
29 вересня, 21:45. Іспанія – Хорватія
29 вересня, 21:45. Чехія – Англія
3 жовтня, 19:00. Хорватія – Англія
3 жовтня, 21:45. Іспанія – Чехія
6 жовтня, 21:45. Англія – Чехія
6 жовтня, 21:45. Хорватія – Іспанія
12 листопада, 21:45. Англія – Хорватія
12 листопада, 21:45. Чехія – Іспанія
15 листопада, 21:45. Іспанія – Англія
15 листопада, 21:45. Хорватія – Чехія
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Чехія
|
2.
|
Хорватія
|
3.
|
Іспанія
|
4.
|
Англія
- Група 4
24 вересня, 21:45. Норвегія – Данія
24 вересня, 21:45. Португалія – Уельс
27 вересня, 19:00. Данія – Уельс
27 вересня, 21:45. Норвегія – Португалія
1 жовтня, 21:45. Данія – Португалія
1 жовтня, 21:45. Уельс – Норвегія
4 жовтня, 21:45. Португалія – Норвегія
4 жовтня, 21:45. Уельс – Данія
14 листопада, 19:00. Норвегія – Уельс
14 листопада, 21:45. Португалія – Данія
17 листопада, 21:45. Данія – Норвегія
17 листопада, 21:45. Уельс – Португалія
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Португалія
|
2.
|
Норвегія
|
3.
|
Данія
|
4.
|
Уельс
Ліга B
- Група 1
26 вересня, 16:00. Словенія – Шотландія
26 вересня, 21:45. Північна Македонія – Швейцарія
29 вересня, 21:45. Словенія – Північна Македонія
29 вересня, 21:45. Шотландія – Швейцарія
3 жовтня, 21:45. Північна Македонія – Шотландія
3 жовтня, 21:45. Швейцарія – Словенія
6 жовтня, 21:45. Швейцарія – Північна Македонія
6 жовтня, 21:45. Шотландія – Словенія
13 листопада, 21:45. Словенія – Швейцарія
13 листопада, 21:45. Шотландія – Північна Македонія
16 листопада, 21:45. Північна Македонія – Словенія
16 листопада, 21:45. Швейцарія – Шотландія
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Швейцарія
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Північна Македонія
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Шотландія
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Словенія
|
|
|
|
|
|
- Група 2
25 вересня, 19:00. Грузія – Північна Ірландія
25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна
28 вересня, 19:00. Грузія – Україна
28 вересня, 21:45. Північна Ірландія – Угорщина
2 жовтня, 21:45. Угорщина – Грузія
2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія
5 жовтня, 21:45. Північна Ірландія – Грузія
5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина
14 листопада, 19:00. Грузія – Угорщина
14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна
17 листопада, 21:45. Угорщина – Північна Ірландія
17 листопада, 21:45. Україна – Грузія
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Північна Ірландія
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Україна
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Угорщина
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Грузія
|
|
|
|
|
|
- Група 3
24 вересня, 21:45. Австрія – Ізраїль
24 вересня, 21:45. Косово – Ірландія
27 вересня, 19:00. Австрія – Косово
27 вересня, 21:45. Ізраїль – Ірландія
1 жовтня, 21:45. Ізраїль – Косово
1 жовтня, 21:45. Ірландія – Австрія
4 жовтня, 19:00. Косово – Австрія
4 жовтня, 21:45. Ірландія – Ізраїль
14 листопада, 16:00. Косово – Ізраїль
14 листопада, 21:45. Австрія – Ірландія
17 листопада, 21:45. Ізраїль – Австрія
17 листопада, 21:45. Ірландія – Косово
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Австрія
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Ізраїль
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Ірландія
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Косово
|
|
|
|
|
|
- Група 4
28 вересня, 21:45. Польща – Боснія і Герцеговина
25 вересня, 21:45. Швеція – Румунія
28 вересня, 21:45. Румунія – Боснія і Герцеговина
28 вересня, 21:45. Швеція – Польща
2 жовтня, 21:45. Боснія і Герцеговина – Швеція
2 жовтня, 21:45. Польща – Румунія
5 жовтня, 21:45. Боснія і Герцеговина – Польща
5 жовтня, 21:45. Румунія – Швеція
14 листопада, 21:45. Румунія – Польща
14 листопада, 21:45. Швеція – Боснія і Герцеговина
17 листопада, 21:45. Боснія і Герцеговина – Румунія
17 листопада, 21:45. Польща – Швеція
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Швеція
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Польща
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Румунія
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Боснія і Герцеговина
|
|
|
|
|
|
Ліга C
- Група 1
26 вересня, 19:00. Сан-Марино – Фінляндія
26 вересня, 21:45. Албанія – Білорусь
29 вересня, 19:00. Фінляндія – Білорусь
29 вересня, 21:45. Сан-Марино – Албанія
3 жовтня, 16:00. Фінляндія – Албанія
3 жовтня, 19:00. Білорусь – Сан-Марино
6 жовтня, 21:45. Албанія – Сан-Марино
6 жовтня, 21:45. Білорусь – Фінляндія
12 листопада, 21:45. Албанія – Фінляндія
12 листопада, 21:45. Сан-Марино – Білорусь
15 листопада, 19:00. Білорусь – Албанія
15 листопада, 19:00. Фінляндія – Сан-Марино
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Албанія
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Білорусь
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Сан-Марино
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Фінляндія
|
|
|
|
|
|
- Група 2
25 вересня, 19:00. Віртменія – Латвія
25 вересня, 21:45. Чорногорія – Кіпр
28 вересня, 19:00. Вірменія – Чорногорія
28 вересня, 19:00. Латвія – Кіпр
2 жовтня, 19:00. Кіпр – Вірменія
2 жовтня, 19:00. Латвія – Чорногорія
5 жовтня, 19:00. Кіпр – Латвія
5 жовтня, 21:45. Чорногорія – Вірменія
12 листопада, 19:00. Вірменія – Кіпр
12 листопада, 21:45. Чорногорія – Латвія
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Вірменія
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Латвія
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Чорногорія
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Кіпр
|
|
|
|
|
|
- Група 3
26 вересня, 19:00. Фарерські острови – Казахстан
26 вересня, 21:45. Словаччина – Молдова
29 вересня, 19:00. Молдова – Фарерські острови
29 вересня, 21:45. Словаччина – Казахстан
2 жовтня, 17:00. Казахстан – Молдова
2 жовтня, 21:45. Фарерські острови – Словаччина
6 жовтня, 17:00. Казахстан – Фарерські острови
6 жовтня, 21:45. Молдова – Словаччина
13 жовтня, 19:00. Молдова – Казахстан
13 жовтня, 21:45. Словаччина – Фарерські острови
16 листопада, 17:00. Казахстан – Словаччина
16 листопада, 17:00. Фарерські острови – Молдова
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Словаччина
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Молдова
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Фарерські острови
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Казахстан
|
|
|
|
|
|
- Група 4
26 вересня, 19:00. Болгарія – Люксембург
26 вересня, 19:00. Ісландія – Естонія
29 вересня, 21:45. Болгарія – Естонія
29 вересня, 21:45. Люксембург – Ісландія
3 жовтня, 19:00. Естонія – Люксембург
3 жовтня, 19:00. Ісландія – Болгарія
6 жовтня, 21:45. Естонія – Ісландія
6 жовтня, 21:45. Люксембург – Болгарія
13 жовтня, 21:45. Болгарія – Ісландія
13 жовтня, 21:45. Люксембург – Естонія
16 листопада, 19:00. Естонія – Болгарія
16 листопада, 19:00. Ісландія – Люксембург
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Естонія
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Ісландія
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Болгарія
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Люксембург
|
|
|
|
|
|
Ліга D
- Група 1
24 вересня, 19:00. Андорра – Мальта
27 вересня, 19:00. Гібралтар – Андорра
1 жовтня, 21:45. Мальта – Гібралтар
4 жовтня, 19:00. Мальта – Андорра
13 листопада, 21:45. Андорра – Гібралтар
16 листопада, 21:45. Гібралтар – Мальта
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Андорра
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Мальта
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Гібралтар
|
|
|
|
|
|
- Група 2
24 вересня, 21:45. Ліхтенштейн – Литва
27 вересня, 19:00. Литва – Азербайджан
1 жовтня, 19:00. Азербайджан – Ліхтенштейн
4 жовтня, 16:00. Азербайджан – Литва
13 листопада, 21:45. Ліхтенштейн – Азербайджан
16 листопада, 19:00. Литва – Ліхтенштейн
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Литва
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Азербайджан
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Ліхтенштейн
|
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