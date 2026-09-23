Календар і розклад матчів, результати усіх поєдинків і турнірну таблицю груп Ліги націй – читайте на 24 Каналі.

  • Група 1

25 вересня, 21:45. Італія – Бельгія

25 вересня, 21:45. Туреччина – Франція

28 вересня, 21:45. Бельгія – Франція

28 вересня, 21:45. Туреччина – Італія

2 жовтня, 21:45. Бельгія – Туреччина

2 жовтня, 21:45. Франція – Італія

5 жовтня, 21:45. Італія – Туреччина

5 жовтня, 21:45. Франція – Бельгія

12 листопада, 19:00. Туреччина – Бельгія

12 листопада, 21:45. Італія – Франція

15 листопада, 21:45. Бельгія – Італія

15 листопада, 21:45. Франція – Туреччина

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Франція

2.

Туреччина

3.

Італія

4.

Бельгія
  • Група 2

24 вересня, 21:45. Нідерланди – Німеччина

24 вересня, 21:45. Сербія – Греція

27 вересня, 19:00. Сербія – Нідерланди

27 вересня, 21:45. Німеччина – Греція

1 жовтня, 21:45. Греція – Нідерланди

1 жовтня, 21:45. Німеччина – Сербія

4 жовтня, 21:45. Греція – Німеччина

4 жовтня, 21:45. Нідерланди – Сербія

13 листопада, 21:45. Нідерланди – Греця

13 листопада, 21:45. Сербія – Німеччина

16 листопада, 21:45. Греція – Сербія

16 листопада, 21:45. Німеччина – Нідерланди

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Німеччина

2.

Нідерланди

3.

Греція

4.

Сербія
  • Група 3

26 вересня, 21:45. Англія – Іспанія

26 вересня, 21:45. Чехія – Хорватія

29 вересня, 21:45. Іспанія – Хорватія

29 вересня, 21:45. Чехія – Англія

3 жовтня, 19:00. Хорватія – Англія

3 жовтня, 21:45. Іспанія – Чехія

6 жовтня, 21:45. Англія – Чехія

6 жовтня, 21:45. Хорватія – Іспанія

12 листопада, 21:45. Англія – Хорватія

12 листопада, 21:45. Чехія – Іспанія

15 листопада, 21:45. Іспанія – Англія

15 листопада, 21:45. Хорватія – Чехія

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Чехія

2.

Хорватія

3.

Іспанія

4.

Англія
  • Група 4

24 вересня, 21:45. Норвегія – Данія

24 вересня, 21:45. Португалія – Уельс

27 вересня, 19:00. Данія – Уельс

27 вересня, 21:45. Норвегія – Португалія

1 жовтня, 21:45. Данія – Португалія

1 жовтня, 21:45. Уельс – Норвегія

4 жовтня, 21:45. Португалія – Норвегія

4 жовтня, 21:45. Уельс – Данія

14 листопада, 19:00. Норвегія – Уельс

14 листопада, 21:45. Португалія – Данія

17 листопада, 21:45. Данія – Норвегія

17 листопада, 21:45. Уельс – Португалія

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Португалія

2.

Норвегія

3.

Данія

4.

Уельс

  • Група 1

26 вересня, 16:00. Словенія – Шотландія

26 вересня, 21:45. Північна Македонія – Швейцарія

29 вересня, 21:45. Словенія – Північна Македонія

29 вересня, 21:45. Шотландія – Швейцарія

3 жовтня, 21:45. Північна Македонія – Шотландія

3 жовтня, 21:45. Швейцарія – Словенія

6 жовтня, 21:45. Швейцарія – Північна Македонія

6 жовтня, 21:45. Шотландія – Словенія

13 листопада, 21:45. Словенія – Швейцарія

13 листопада, 21:45. Шотландія – Північна Македонія

16 листопада, 21:45. Північна Македонія – Словенія

16 листопада, 21:45. Швейцарія – Шотландія

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Швейцарія

2.

Північна Македонія

3.

Шотландія

4.

Словенія

  • Група 2

25 вересня, 19:00. Грузія – Північна Ірландія

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

28 вересня, 21:45. Північна Ірландія – Угорщина

2 жовтня, 21:45. Угорщина – Грузія

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Північна Ірландія – Грузія

5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина

14 листопада, 19:00. Грузія – Угорщина

14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна

17 листопада, 21:45. Угорщина – Північна Ірландія

17 листопада, 21:45. Україна – Грузія

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Північна Ірландія

2.

Україна

3.

Угорщина

4.

Грузія

  • Група 3

24 вересня, 21:45. Австрія – Ізраїль

24 вересня, 21:45. Косово – Ірландія

27 вересня, 19:00. Австрія – Косово

27 вересня, 21:45. Ізраїль – Ірландія

1 жовтня, 21:45. Ізраїль – Косово

1 жовтня, 21:45. Ірландія – Австрія

4 жовтня, 19:00. Косово – Австрія

4 жовтня, 21:45. Ірландія – Ізраїль

14 листопада, 16:00. Косово – Ізраїль

14 листопада, 21:45. Австрія – Ірландія

17 листопада, 21:45. Ізраїль – Австрія

17 листопада, 21:45. Ірландія – Косово

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Австрія

2.

Ізраїль

3.

Ірландія

4.

Косово

  • Група 4

28 вересня, 21:45. Польща – Боснія і Герцеговина

25 вересня, 21:45. Швеція – Румунія

28 вересня, 21:45. Румунія – Боснія і Герцеговина

28 вересня, 21:45. Швеція – Польща

2 жовтня, 21:45. Боснія і Герцеговина – Швеція

2 жовтня, 21:45. Польща – Румунія

5 жовтня, 21:45. Боснія і Герцеговина – Польща

5 жовтня, 21:45. Румунія – Швеція

14 листопада, 21:45. Румунія – Польща

14 листопада, 21:45. Швеція – Боснія і Герцеговина

17 листопада, 21:45. Боснія і Герцеговина – Румунія

17 листопада, 21:45. Польща – Швеція

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Швеція

2.

Польща

3.

Румунія

4.

Боснія і Герцеговина

  • Група 1

26 вересня, 19:00. Сан-Марино – Фінляндія

26 вересня, 21:45. Албанія – Білорусь

29 вересня, 19:00. Фінляндія – Білорусь

29 вересня, 21:45. Сан-Марино – Албанія

3 жовтня, 16:00. Фінляндія – Албанія

3 жовтня, 19:00. Білорусь – Сан-Марино

6 жовтня, 21:45. Албанія – Сан-Марино

6 жовтня, 21:45. Білорусь – Фінляндія

12 листопада, 21:45. Албанія – Фінляндія

12 листопада, 21:45. Сан-Марино – Білорусь

15 листопада, 19:00. Білорусь – Албанія

15 листопада, 19:00. Фінляндія – Сан-Марино

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Албанія

2.

Білорусь

3.

Сан-Марино

4.

Фінляндія

  • Група 2

25 вересня, 19:00. Віртменія – Латвія

25 вересня, 21:45. Чорногорія – Кіпр

28 вересня, 19:00. Вірменія – Чорногорія

28 вересня, 19:00. Латвія – Кіпр

2 жовтня, 19:00. Кіпр – Вірменія

2 жовтня, 19:00. Латвія – Чорногорія

5 жовтня, 19:00. Кіпр – Латвія

5 жовтня, 21:45. Чорногорія – Вірменія

12 листопада, 19:00. Вірменія – Кіпр

12 листопада, 21:45. Чорногорія – Латвія

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Вірменія

2.

Латвія

3.

Чорногорія

4.

Кіпр

  • Група 3

26 вересня, 19:00. Фарерські острови – Казахстан

26 вересня, 21:45. Словаччина – Молдова

29 вересня, 19:00. Молдова – Фарерські острови

29 вересня, 21:45. Словаччина – Казахстан

2 жовтня, 17:00. Казахстан – Молдова

2 жовтня, 21:45. Фарерські острови – Словаччина

6 жовтня, 17:00. Казахстан – Фарерські острови

6 жовтня, 21:45. Молдова – Словаччина

13 жовтня, 19:00. Молдова – Казахстан

13 жовтня, 21:45. Словаччина – Фарерські острови

16 листопада, 17:00. Казахстан – Словаччина

16 листопада, 17:00. Фарерські острови – Молдова

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Словаччина

2.

Молдова

3.

Фарерські острови

4.

Казахстан

  • Група 4

26 вересня, 19:00. Болгарія – Люксембург

26 вересня, 19:00. Ісландія – Естонія

29 вересня, 21:45. Болгарія – Естонія

29 вересня, 21:45. Люксембург – Ісландія

3 жовтня, 19:00. Естонія – Люксембург

3 жовтня, 19:00. Ісландія – Болгарія

6 жовтня, 21:45. Естонія – Ісландія

6 жовтня, 21:45. Люксембург – Болгарія

13 жовтня, 21:45. Болгарія – Ісландія

13 жовтня, 21:45. Люксембург – Естонія

16 листопада, 19:00. Естонія – Болгарія

16 листопада, 19:00. Ісландія – Люксембург

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Естонія

2.

Ісландія

3.

Болгарія

4.

Люксембург

  • Група 1

24 вересня, 19:00. Андорра – Мальта

27 вересня, 19:00. Гібралтар – Андорра

1 жовтня, 21:45. Мальта – Гібралтар

4 жовтня, 19:00. Мальта – Андорра

13 листопада, 21:45. Андорра – Гібралтар

16 листопада, 21:45. Гібралтар – Мальта

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Андорра

2.

Мальта

3.

Гібралтар

  • Група 2

24 вересня, 21:45. Ліхтенштейн – Литва

27 вересня, 19:00. Литва – Азербайджан

1 жовтня, 19:00. Азербайджан – Ліхтенштейн

4 жовтня, 16:00. Азербайджан – Литва

13 листопада, 21:45. Ліхтенштейн – Азербайджан

16 листопада, 19:00. Литва – Ліхтенштейн

Місце

Країна

Матчі

В

Н

П

Різниця голів

Очки

1.

Литва

2.

Азербайджан

3.

Ліхтенштейн