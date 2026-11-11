Північна Ірландія – Україна: о котрій годині початок матчу

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Початок матчу Північна Ірландія – Україна запланований на 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Коли дивитися матч Північна Ірландія – Україна

Гра відбудеться у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк", що вміщує 18 500 глядачів. Це найбільший північноірландський стадіон, який є домашньою ареною клубу Лінфілд і національної збірної Північної Ірландії з футболу.

В Україні стежити за грою збірної України можна буде на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Ліги націй та покаже зустріч у прямому ефірі.

Нагадаємо, Україна у жовтні серйозно ускладнила собі ситуацію у турнірній таблиці. Після перемоги над Угорщиною та нічиєї проти Грузії (0:0), підопічні Андреа Мальдери програли Північній Ірландії (3:0) та угорцям (2:1).

Таким чином "синьо-жовті" посідають третю сходинку у своєму квартеті, а потенційна осічка в наступній грі поставить хрест на шансах команди вийти до Ліги А. За найгіршого сценарію команді доведеться боротися за збереження прописки у дивізіоні B.

Своєю чергою невдача у Лізі націй може негативно позначитися на шансах України потрапити на Євро-2028, оскільки під час жеребкування відбору на турнір збірна буде у слабшому посіві.