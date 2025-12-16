Легенда Динамо мог стать главным героем проекта "Холостяк": почему не удалось договориться

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский имел возможность попробовать себя в новой роли. Он мог получить приглашение в популярное шоу "Холостяк".

Кандидатуру звездного спортсмена долгое время рассматривали на роль главного героя этой популярной телевизионной программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбольный диван. В конце концов был выбран другой вариант.

Что известно об участии Милевского в "Холостяке"?

Некоторые подробности выбора нового "Холостяка" рассказал ведущий шоу Григорий Решетник. Он признался, что звездного футболиста действительно обсуждали на эту роль.

По его словам, продюсеры якобы не рассчитали бюджет для приглашения такого статусного человека. При этом сам Милевский, комментируя эту историю, объяснил отсутствие договоренности другими причинами.

Он подтвердил, что предложение действительно было, но причиной отказа стал не финансовый вопрос, а правила проекта и сам формат "Холостяка". Бывшему капитану Динамо якобы не понравился список ограничений от организаторов.

Именно неготовность Артема к тотальному контролю привела к окончательному отказу от участия. А уже сейчас эта тема для Милевского неактуальна, ведь он находится в романтических отношениях и его сердце занято.

Милевский со своей избранницей / Фото из соцсетей пары

Чем сейчас занимается Милевский?

После начала полномасштабного вторжения экс-форвард Динамо имел определенные проблемы со злоупотреблением алкоголя. Это привело к тяжелым последствиям, но благодаря вмешательству друзей и президента "бело-синих" Игоря Суркиса бывший капитан киевлян прошел курс лечения и избавился от вредной привычки.

После этого он вернулся к нормальной жизни. Начал заниматься развитием собственного бренда, проводить благотворительные стримы и занимается другой благотворительностью.

С весны 2024 года снова играет в футбол, но уже не на профессиональном уровне. Артем выступает за столичный клуб IGNIS, который играет в медиа-лиге.

Что известно о карьере Милевского?