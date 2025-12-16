Накануне звездный игрок опубликовал новый пост в своем инстаграме. На одном из фото видно, что игрок сделал татуировку с фразой на русском языке, информирует 24 Канал.

Какое тату набил Рубен Диаш?

Португалец запостил несколько фотографий, на одной из которых стоит спиной к камере. На ней видно, что он сделал две новые татуировки.

Одной из них является иероглиф. А вот на правой руке видна надпись "Стойкий мужик".

Татуировка выполнена в готическом стиле. Не стоит даже уточнять, что в комментариях россияне пребывают в экстазе от увиденного.



Новые татуировки Рубена Диаша / Фото из инстаграма футболиста

