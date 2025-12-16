Напередодні зірковий гравець опублікував новий допис у своєму інстаграмі. На одному з фото видно, що гравець зробив татуювання з фразою російською мовою, інформує 24 Канал.
Яке тату набив Рубен Діаш?
Португалець запостив декілька світлин, на одній з яких стоїть спиною до камери. На ній видно, що він зробив два нових татуювання.
Одним з них є ієрогліф. А ось на правій руці видно напис "Стойкий мужик".
Татуювання виконане в готичному стилі. Не варто навіть уточнювати, що в коментарях росіяни перебувають в екстазі від побаченого.
Нові татуювання Рубена Діаша / Фото з інстаграму футболіста
Зазначимо, що на початку грудня одноклубник португальця Ерлінг Голанд встановив історичне досягнення в Англійській Прем'єр-лізі. Він побив рекорд Алана Ширера, який тримався з XX століття.
Що відомо про Рубена Діаша?
Португальський футболіст є вихованцем Бенфіки, за першу команду якої виступав з 2017 по 2020 роки.
Після цього перейшов у Манчестер Сіті за 71 мільйон євро, ставши одним з найдорожчих захисників в історії футболу (наразі посідає сьоме місце).
Загалом за "містян" уже провів 243 матчі, у яких забив шість голів і віддав п'ять результативних передач, а також здобув десять трофеїв (дані Transfermarkt).
Двічі тріумфував зі збірною Португалії в Лізі націй, за яку виступає з 2018 року.