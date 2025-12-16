Напередодні зірковий гравець опублікував новий допис у своєму інстаграмі. На одному з фото видно, що гравець зробив татуювання з фразою російською мовою, інформує 24 Канал.

Читайте також Легенда футболу зізнався, що думав про самогубство в Москві

Яке тату набив Рубен Діаш?

Португалець запостив декілька світлин, на одній з яких стоїть спиною до камери. На ній видно, що він зробив два нових татуювання.

Одним з них є ієрогліф. А ось на правій руці видно напис "Стойкий мужик".

Татуювання виконане в готичному стилі. Не варто навіть уточнювати, що в коментарях росіяни перебувають в екстазі від побаченого.


Нові татуювання Рубена Діаша / Фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що на початку грудня одноклубник португальця Ерлінг Голанд встановив історичне досягнення в Англійській Прем'єр-лізі. Він побив рекорд Алана Ширера, який тримався з XX століття.

Що відомо про Рубена Діаша?

  • Португальський футболіст є вихованцем Бенфіки, за першу команду якої виступав з 2017 по 2020 роки.

  • Після цього перейшов у Манчестер Сіті за 71 мільйон євро, ставши одним з найдорожчих захисників в історії футболу (наразі посідає сьоме місце).

  • Загалом за "містян" уже провів 243 матчі, у яких забив шість голів і віддав п'ять результативних передач, а також здобув десять трофеїв (дані Transfermarkt).

  • Двічі тріумфував зі збірною Португалії в Лізі націй, за яку виступає з 2018 року.