Згодом свій удар не реалізував і француз Ніколя Анелька й кубок здобув Манчестер Юнайтед. Колишній капітан "синіх" напередодні розповів, як переживав перші години після того поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

Що сказав Террі про найгірший день у своїй кар'єрі?

Англієць зізнався, що був повністю розбитий через поразку та свій промах. За його словами, в нього в ту ніч були думки про суїцид.

Після гри ми всі повернулися до готелю, і я стояв на 25 поверсі готелю та просто дивився у вікно, думаючи: "Чому? Чому?". Я не кажу, що я стрибнув би, якби була така можливість. Але в такі моменти в голові проносяться всілякі думки. Потім прийшли хлопці та відвели мене вниз. Саме в такі моменти постає питання: "А що, якби?" Ніколи не знаєш, правда?

– зізнався Террі.

Легендарний захисник розповів, що та серія пенальті досі крутиться в нього в голові, З роками йому стало легше, але навіть після завершення кар'єри він періодично повертається думками в той фінал.

"Зараз, коли я на пенсії, немає того фокуса – грати щотижня, відчувати адреналін – і це ще сильно впливає. Я все ще прокидаюся вночі та думаю: "Так, це сталося". Думаю, це ніколи не зникне. Коли я промахнувся з пенальті в Москві, дуже швидко розумієш, хто твої друзі та хто піклується про тебе. Саме в такі моменти розумієш, що справжніх друзів у футболі мало, але ті, хто поруч у складні часи, виділяються", – розповів Джон.

До слова. Той фінал завершився внічию з рахунком 1:1. На гол Кріштіану Роналду своїм взяттям воріт наприкінці першого тайму відповів Френк Лемпард. У серії пенальті "червоні дияволи" перемогли з рахунком 6:5.

Зазначимо, що Террі все ж таки виграв із Челсі Лігу чемпіонів у 2012 році. У нинішньому ж розіграші турніру "сині" після шести турів набрали десять очок та розташовуються на 13-й сходинці в турнірній таблиці, яке дає право зіграти в 1/16 фіналу.

Що відомо про кар'єру Джона Террі?