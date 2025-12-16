Поєдинок відбудеться в Ер-Раяні (Катар). Початок фінал ПСЖ – Фламенгу розпочнеться – о 19:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Що відомо перед фіналом ПСЖ – Фламенгу?

Цікаво, що паризький клуб пройшов до фіналу Міжконтинентального кубка без жодних матчів. ПСЖ зіграє у фінальному поєдинку на правах чинного переможця Ліги чемпіонів 2024 – 2025. Натомість Фламенгу довелось ще поборотись за цей фінал. На своєму шляху бразильський гранд вибив мексиканський Крус Асуль та єгипетський Пайрамідс.

Відзначимо, що у заявці ПСЖ Луїс Енріке включив українського захисника Іллю Забарного. На жаль, також із командою у Катар вирушив російський голкіпер Матвій Сафонов, який вже потрапив у курйозну ситуацію напередодні відльоту на фінальний матч. Все через те, що пресслужба парижан спершу показала у відео Сафонова разом із командою, а згодом обрізала голову росіянину на командному фото.

Нагадаємо, що у крайньому поєдинку Ліги чемпіонів Забарний та Сафонов вперше зіграли разом. Сталось це у поєдинку проти Атлетік Більбао, у якому команди розписали нульову нічию.

До слова, Фламенгу ще ніколи не перетиналось із французькими клубами. Натомість ПСЖ має у своїй історії лише одну гру проти суперника із Бразилії. У сезоні 2024 – 2025 парижани зіграли проти Ботафогу у рамках групового раунду Клубного чемпіонату світу, у якому мінімально програли 0:1.

Прогноз букмекера

ПСЖ – явний фаворит фінал по лінії betking. Перемогу парижан оцінюють в 1,66. Натомість на звитягу Фламенгу стоїть коефіцієнт 5. Нічия в основний час оцінена у 4.

Ймовірно, що команди подарують результативну зустріч. Тому тотал голів у поєдинку більше 2,5 – 1,80. Якщо навіть переможця матчу не буде визначено в основний час, то все одно більше шансів на успіх дають французькому клубу – 1,35 проти 3,14 на Фламенгу.

*Коефіцієнти подані станом на 21:15 15.12.2025

