Милевский рассказал забавную историю, как они с Алиевым прятались от Суркиса
- Артем Милевский рассказал историю о том, как они с Александром Алиевым прятались от Игоря Суркиса в казино "Корона-club".
- Событие произошло, когда им было 17-18 лет, во время отдыха в ресторане "Корона".
Украинский футболист Артем Милевский провел стрим на платформе Twich. Во время него он отвечал на интересующие вопросы.
Бывший нападающий Динамо Артем Милевский вспомнил один эпизод из своей жизни, связанный с Александром Алиевым и президентом Игорем Суркисом. Они с другом прятались от него в казино, пишет 24 канал со ссылкой на трансляцию Милевского в Twich.
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Милевский об истории с Суркисом
Он рассказал интересную историю, как они с Алиевым отдыхали в ресторане "Корона" еще в нулевых.
Там было казино "Корона-club" недалеко возле бара. И мы зашли поесть, было поздно. А Михайлович там рядом жил. Короче, мы едим-едим, что-то там по пивку. И заходит Михайлович в казино. А мы там за столиком сидели. Я такой: "Что делаем?" И мы моментально под стол, чтобы нас никто не увидел. Быстро рассчитались и выбежали оттуда. Это было очень давно, нам было еще, возможно, по 17-18 лет. Может он нас тогда еще не узнал бы,
– сказал Артем Милевский.
Напомним, что недавно экс-футболист Динамо раскритиковал экс-содноклубника Горана Попова за поддержку российских команд в международном футболе.