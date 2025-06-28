Бывший нападающий Динамо Артем Милевский вспомнил один эпизод из своей жизни, связанный с Александром Алиевым и президентом Игорем Суркисом. Они с другом прятались от него в казино, пишет 24 канал со ссылкой на трансляцию Милевского в Twich.

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Милевский об истории с Суркисом

Он рассказал интересную историю, как они с Алиевым отдыхали в ресторане "Корона" еще в нулевых.

Там было казино "Корона-club" недалеко возле бара. И мы зашли поесть, было поздно. А Михайлович там рядом жил. Короче, мы едим-едим, что-то там по пивку. И заходит Михайлович в казино. А мы там за столиком сидели. Я такой: "Что делаем?" И мы моментально под стол, чтобы нас никто не увидел. Быстро рассчитались и выбежали оттуда. Это было очень давно, нам было еще, возможно, по 17-18 лет. Может он нас тогда еще не узнал бы,

– сказал Артем Милевский.

Напомним, что недавно экс-футболист Динамо раскритиковал экс-содноклубника Горана Попова за поддержку российских команд в международном футболе.