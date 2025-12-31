Меня не отпустили, – Милевский откровенно признался, о чем жалеет после завершения карьеры

Артем Милевский был одним из лучших футболистов Динамо и длительный период времени играл за "бело-синих". После ухода из киевского клуба он выступал в Турции, Хорватии, Румынии и других посредственных чемпионатах.

Милевский признался, о чем сожалеет больше всего после завершения футбольной карьеры. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал "Король твоего города.

Читайте также "Подумал, что это новогодняя шутка": как Блохин узнал о получении "Золотого мяча"

О чем жалеет Милевский?

Бывший футболист Динамо и сборной Украины признался, что сожалеет о том, что в своей карьере не смог сыграть в топовом чемпионате. Он подчеркнул, что и Европа, где он играл, отличается от той, где выступали Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и другие.

Милевский рассказал, что мечтал поиграть в итальянской Серии А. Он даже имел предложение от Фиорентины, но нападающего не отпустили из киевского Динамо.

Я до сих пор вспоминаю об этом, что мог играть за Фиорентину, но меня тогда не отпустили. Я очень жалею, что не успел попасть в Серию А. Однако, я играл в Хорватии, в Сплите, полтора года провел на море,

– сказал Милевский.

Отметим, что недавно Милевский высказался о том, почему Ярмоленко не вызывают в сборную Украины. В шоу на ютуб-канале PRYVOZ он объяснил, что причина в Андрее Шевченко.

"Дело в одном – Шевченко забил 48 голов за сборную, Ярмоленко – 46. Ну вы же понимаете, что не дадут человеку побить этот рекорд? Он (Шевченко – 24 Канал) не переживет этого. Я много думаю о том, почему Андрея не вызывают в сборную",

– высказался экс-динамовец.

Что известно о Милевском?