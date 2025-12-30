30 декабря 1975 года форвард киевского Динамо Олег Блохин стал лучшим футболистом Европы. Через 50 лет легендарный футболист вспомнил, как узнал о получении "Золотого мяча", сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток FootballHub.

Читайте также Архивные фото маленького Блохина: как выглядел первый обладатель "Золотого мяча" из Украины

Как Блохин узнал о завоевании "Золотого мяча"?

Знаменитый динамовец готовился дома встречать новый 1976 год, когда ему позвонили журналисты. Сначала Блохин расценил их сообщения как шутку.

Это было перед Новым годом. Я помню, что у меня еще травма была. Мне позвонил кто-то из журналистов и сообщил, что я получил "Золотой мяч". Я думал, что это новогодний розыгрыш, а потому не поверил. А уже потом начали звонить иностранные и наши журналисты. Вот тогда я понял, что все серьезно,

– поделился воспоминаниями Блохин.

Отметим, что по итогом голосования France Football Олег Блохин опередил звезд мирового футбола – Франца Беккенбауэра и Йогана Кройффа. Украинец набрал 122 очка, а представители Германии и Нидерландов 42 и 27 баллов соответственно.

Кстати, киевское Динамо на своем сайте поздравило своего воспитанника с юбилейной датой получения "Золотого мяча".

Ранее Олег Блохин рассказывал, как его не хотели отпускать из СССР в зарубежный клуб. Тогда футболист имел офицерское звание "старшего лейтенанта".

Почему Блохин стал лучшим футболистом Европы в 1975 году?