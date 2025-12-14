Украинский Месси оформил хет-трик за Барселону: видео эффектных голов
- 15-летний украинец Артем Рыбак забил хет-трик за Барселону U-16 в матче против Интер Майами на Кубке Месси, помог команде победить 6:4.
- Артем Рыбак, который напоминает своей игрой Лионеля Месси, начал свою карьеру в Черновцах, играл за Шахтер, а после выезда из Украины из-за войны присоединился к Барселоне.
В американском Майами продолжаются матчи первого розыгрыша Кубка Месси среди юношеских команд. Героем поединка с участием Барселоны и Интер Майами стал украинец Артем Рыбак.
15-летний черновчанин вышел в стартовом составе Барселоны U-16 на матч со сверстниками Интер Майами. Артем Рыбак отметился в поединке тремя голами и помог своей команде победить соперника со счетом 6:4, пишет 24 Канал.
Как Рыбак оформил хет-трик в ворота команды Месси?
Свой первый гол в матче Рыбак забил на 18-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу "сине-гранатовых".
Видео первого гола Рыбака
После перерыва юные одноклубники Месси из Интер Майами восстановили паритет на поле 4:4. Однако последнее слово было за игроками Барселоны. На 70-й минуте Рыбак вывел свою команду вперед, эффектно переиграв голкипера.
Видео второго гола Рыбака
А на 79-й минуте украинский талант результативно завершил быструю контратаку, установив окончательный счет.
Видео третьего гола Рыбака
Какие команды выступают в Кубке Месси?
В первом розыгрыше Кубка Месси принимают участие юношеские команды Интер Майами, Атлетико Мадрид, Барселоны, миланского Интера, аргентинские Ривер Плейт и Ньюэллс Олд Бойз, английские Челси и Манчестер Сити. Представительный турнир проходит в американском Майами.
На Кубке Месси Барселона победила Интер (3:0) и сыграла вничью с Ривер Плейтом (2:2). В каждом из этих матчей Рыбак записал на свой счет по голевой передаче.
Что известно о Рыбаке?
- Артем Рыбак родился в Черновцах. В родном городе начал заниматься футболом в школе Буковины.
- Впоследствии талантливый парень присоединился к академии донецкого Шахтера. Однако из-за начала полномасштабной войны уехал из Украины и стал игроком Барселоны.
- По своей фактуре и стилю игры Артем напоминает Лионеля Месси. В испанских медиа 15-летнего вингера сравнивают с легендой Барселоны.
- По данным Transfermarkt, Рыбак вызывался в юношеские сборные Украины U-15 (3 матча), U-16 (8 матчей, 1 гол) и U-17 (3 матча).
- Ранее сообщалось, как украинский вундеркинд сделал Барселону чемпионом мира.