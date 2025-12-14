Украинский Месси оформил хет-трик за Барселону: видео эффектных голов

В американском Майами продолжаются матчи первого розыгрыша Кубка Месси среди юношеских команд. Героем поединка с участием Барселоны и Интер Майами стал украинец Артем Рыбак.

15-летний черновчанин вышел в стартовом составе Барселоны U-16 на матч со сверстниками Интер Майами. Артем Рыбак отметился в поединке тремя голами и помог своей команде победить соперника со счетом 6:4, пишет 24 Канал.

Как Рыбак оформил хет-трик в ворота команды Месси?

Свой первый гол в матче Рыбак забил на 18-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу "сине-гранатовых".

Видео первого гола Рыбака

После перерыва юные одноклубники Месси из Интер Майами восстановили паритет на поле 4:4. Однако последнее слово было за игроками Барселоны. На 70-й минуте Рыбак вывел свою команду вперед, эффектно переиграв голкипера.

Видео второго гола Рыбака

А на 79-й минуте украинский талант результативно завершил быструю контратаку, установив окончательный счет.

Видео третьего гола Рыбака

Какие команды выступают в Кубке Месси?

В первом розыгрыше Кубка Месси принимают участие юношеские команды Интер Майами, Атлетико Мадрид, Барселоны, миланского Интера, аргентинские Ривер Плейт и Ньюэллс Олд Бойз, английские Челси и Манчестер Сити. Представительный турнир проходит в американском Майами.

На Кубке Месси Барселона победила Интер (3:0) и сыграла вничью с Ривер Плейтом (2:2). В каждом из этих матчей Рыбак записал на свой счет по голевой передаче.

Что известно о Рыбаке?