Финальный матч Клубного ЧМ-2026 Артем Рыбак начал на скамейке запасных. Украинец появился на поле во втором тайме, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинский футболист перешел в клуб с российским владельцем: что известно

Как Рыбак принес Барселоне трофей КЧМ-2025?

В первом тайме ни одна из команд не отметилась голом. На 69-й минуте встречи Рыбак откликнулся на разрезную передачу Хави Мирангельса, обыграл голкипера и элегантно переправил мяч в пустые ворота Расинга.

Видео гола Рыбака в финале КЧМ-2025

Этот гол 15-летнего украинца оказался единственным в матче и принес победу Барселоне над Расингом 1:0.

Отметим, что на пути к финалу Барселона победила в серии пенальти два бразильских клуба: в четвертьфинале Коринтианс, а в полуфинале Палмейрас.

Что известно об Артеме Рыбаке?