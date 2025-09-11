Финальный матч Клубного ЧМ-2026 Артем Рыбак начал на скамейке запасных. Украинец появился на поле во втором тайме, пишет 24 Канал.
Читайте также Украинский футболист перешел в клуб с российским владельцем: что известно
Как Рыбак принес Барселоне трофей КЧМ-2025?
В первом тайме ни одна из команд не отметилась голом. На 69-й минуте встречи Рыбак откликнулся на разрезную передачу Хави Мирангельса, обыграл голкипера и элегантно переправил мяч в пустые ворота Расинга.
Видео гола Рыбака в финале КЧМ-2025
Этот гол 15-летнего украинца оказался единственным в матче и принес победу Барселоне над Расингом 1:0.
Отметим, что на пути к финалу Барселона победила в серии пенальти два бразильских клуба: в четвертьфинале Коринтианс, а в полуфинале Палмейрас.
Что известно об Артеме Рыбаке?
- Украинский футбольный вундеркинд родился 17 апреля 2010 года в Черновцах.
- Футболом начал заниматься в родной Буковине, а затем пополнил академию Шахтера.
- После начала полномасштабного вторжения семья Рыбака выехала в Германию. Парень мог оказаться в берлинской Герте, но в конце концов стал игроком Барселоны.
- Артем действует на позиции десятки, как его кумир Лионель Месси, с которым его сравнивают.
- В прошлом сезоне Рыбак забил 13 голов за команду U-15 и стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре.
- В новом сезоне Артем был переведен в команду Барселоны U-18.
- 15-летний футболист вызывался в юношеские сборные Украины U-15 и U-16.