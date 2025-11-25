На футбольном поле встретятся команды, которые после четырех туров идут бок о бок в турнирной таблице Лиги чемпионов. Барселона и Челси набрали по 7 баллов и идут рядом – 11-я и 12-я позиции, информирует 24 Канал.

Что известно о предстоящем матче Челси – Барселона?

В предыдущем туре оба европейских гранда не смогли порадовать своих фанов победами. И "синие", и "блаугранас" расписали мировые. Барселона сенсационно спаслась от выездного поражения от бельгийского Брюгге 3:3, а Челси на выезде не переиграло Карабах 2:2.

Зато оба коллектива подходят к очному противостоянию в хорошем настроении, ведь в своих внутренних чемпионатах одержали победы – Челси одолело Бернли 2:0, а Барселона сокрушила Атлетик Бильбао 4:0. Дубль оформил Ферран Торрес.

Интересен тот факт, что оба клуба идут на втором месте в турнирных таблицах своих первенств. Барселона с 31 очком уступает в Ла Лиге только мадридскому Реалу (32 балла). Зато Челси с 23 пунктами проигрывает лидеру сезона АПЛ лондонскому Арсеналу, у которого после 12-ти туров 29 набранных баллов. Здесь отставание от лидера в виде двух побед.

Прогноз букмекера

Доволі несподівано фаворитом протистояння по лінії betking є Челсі. Перемога лондонського клубу оцінюється у 2,40. Натомість на звитягу Барселони дають коефіцієнт 2,66. Нічия – 4 рівно.

Коефіцієнт 2 стоїть на те, що команди проб'ють тотал більше 3,5 голів. Очікується, що обидва колективи відзначаться голами – 1,4.

*Коефіцієнти подані станом на 18:45 24.11.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Какова история встреч Челси и Барселоны?

Интересно, что у лондонцев много история встреч с испанскими командами, но больше всего противостояний как раз против Барселоны – аж 17.

Перед очной игрой 25 ноября каталонский клуб обладает минимальным преимуществом по количеству побед – 6 против 5-ти у "аристократов". Еще 6 матчей сводились к мировым.

Последний раз эти европейские клубы играли между собой еще в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017 – 2018. Тогда в первом матче команды расписали ничью 1:1. Голы забивали Виллиан (за хозяев) и Лионель Месси (за гостей). А вот во втором поединке победу праздновали каталонцы 3:0 (дубль Месси и гол Усмана Дембеле).

Как сообщает портал Transfermarkt, в этом противостоянии нет яркого выраженного лучшего бомбардира. Сразу несколько игроков забивали по три гола. Среди них Месси, Туре Андре Флу, Роналдиньо, Дидье Дрогба и другие.

Напомним, что недавно Месси посетил обновленный стадион "Камп Ноу".