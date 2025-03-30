Экс-защитник Полесья забил дебютный гол-конфетку в МЛС: сумасшедшее видео

В ночь на 30 марта состоялся матч 6-го тура Западной конференции МЛС-2024/2025, в котором Сан-Диего принимал Лос-Анджелес. Этот поединок стал памятным для украинского защитника гостей Артема Смолякова.

21-летний левый защитник вышел в стартовом составе Лос-Анджелес. Однако уже к концу первого тайма у гостей не было поводов для радости. Сан-Диего трижды до 40-й минуты огорчил голкипера соперника, пишет 24 Канал.

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Первый гол украинца за океаном

Однако под занавес первого тайма гости смогли аж на два гола, ликвидировав преимущество хозяев лишь до одного мяча – 3:2.

Первый гол в матче для Лос-Анджелес забил левый защитник Артем Смоляков. Украинец нанес пушечный удар с дальней дистанции. Мяч от перекладины залетел в ворота соперника. Смоляков забил свой дебютный гол за американский клуб да еще и какой красоты.

Видео гола Смолякова

Напомним, что в середине февраля текущего 2025-го года Смоляком переехал за океан с житомирского Полесья. Артем заключил контракт с клубом МЛС до конца 2028-го года, а также с опцией продления контракта еще на год.

С тех пор украинец провел четыре поединка за новый клуб.

К сожалению, дебютный гол Смолякова не принес победу Лос-Анджелесу. Поражение 3:2. Артем отыграл 73 минуты.

Лос-Анджелес после 6-ти туров занимает седьмое место в Западной конференции МЛС, набрав 9 баллов. Их обидчик Сан-Диего с 11 очками идет вторым в таблице,