21-річний лівий захисник вийшов у стартовому складі Лос-Анджелес. Однак вже до кінця першого тайму у гостей не було приводів для радості. Сан-Дієго тричі до 40-ї хвилини засмутив голкіпера суперника, пише 24 Канал.

Варте уваги Приніс перемогу "вовкам": Довбик став найкращим гравцем матчу Роми

Перший гол українця за океаном

Однак під завісу першого тайму гості спромоглись аж на два голи, ліквідувавши перевагу господарів лише до одного м'яча – 3:2.

Перший гол у матчі для Лос-Анджелес забив лівий оборонець Артем Смоляков. Українець завдав гарматного удару із дальньої відстані. М'яч від поперечини залетів у ворота суперника. Смоляков забив свій дебютний гол за американський клуб та ще й якої краси.

Відео голу Смолякова

Нагадаємо, що у середині лютого поточного 2025-го року Смоляком переїхав за океан із житомирського Полісся. Артем уклав контракт із клубом МЛС до кінця 2028-го року, а також із опцією продовження контракту ще на рік.

Відтоді українець провів чотири поєдинки за новий клуб.

На жаль, дебютний гол Смолякова не приніс перемогу Лос-Анджелесу. Поразка 3:2. Артем відіграв 73 хвилини.

Лос-Анджелес після 6-ти турів посідає сьоме місце у Західній конференції МЛС, набравши 9 балів. Їх кривдник Сан-Дієго із 11 очками йде другим у таблиці,