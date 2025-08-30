После начала российской агрессии против Украины футбольные фанаты стали одними из первых, кто взял оружие в руки для защиты родной страны. К сожалению, многие из них вернулись с поля боя на щите.

Накануне произошла еще одна невосполнимая потеря. Защищая Украину от захватчиков, погиб представитель ультрас Кривбасса Артем Степченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу криворожского клуба.

Что известно о павшем защитнике Украины?

Жизнь украинского воина оборвалась 26 августа 2025 года на Сумском направлении. Он погиб при выполнении боевого задания.

Артем Степченко воевал с первых дней полномасштабного вторжения. Он добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины, присоединившись к 98 батальону ТрО Азов-Днепр.

Впоследствии фанат Кривбасса стал одним из основателей подразделения беспилотных систем RUGBY TEAM 129 ОВМБр. Там воин, который имел позывной "Шпендик", получил должность командира инженерно-саперного взвода.

Он за свою службу был награжден знаком отличия Президента "За оборону Украины". К сожалению, теперь Артему Степченку навсегда 34!

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Артему Степченку...

Напомним, что накануне стало известно о еще одной невосполнимой потере для спортивного сообщества. На фронте погиб Алексей Хабаров, который был мастером спорта Украины международного класса по стрельбе из винтовки.