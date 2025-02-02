Украинский биатлонист стал рекордсменом чемпионата Европы-2025

В итальянском Мартел-валь-Мартелло завершился чемпионат Европы-2025 по биатлону. Уникальное достижение на турнире покорил украинец Артем Тищенко.

Артем Тищенко принял участие во всех мужских гонках чемпионата Европы-2025 по биатлону. Украинцу покорился уникальный рекорд на турнире, пишет 24 Канал.

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Феноменальный результат Тищенко

31-летний спортсмен из Сумщины стал единственным биатлонистом на ЧЕ-2025, который закрыл 60 мишеней из 60, не сделав ни одного промаха. Тищенко принял участие в индивидуалке, спринте, пересьюте и эстафете. Ни один другой участник первенства не смог похвастаться такой точностью.

Из-за нехватки скорости Артем не смог бороться за высокие места в чемпионате. Лучшую гонку он продемонстрировал в индивидуалке, где занял 15 место. Кстати, во всех видах соревнований Тищенко был лучшим среди украинцев.

Напомним, что в последней гонке Украина реально претендовала на медаль. Наши биатлонисты длительное время находились среди лидеров. К сожалению, на последнем этапе Тарас Лесюк допустил немало ошибок и заработал два штрафных круга. Поэтому "сине-желтые" финишировали лишь восьмыми.

Напомним, что биатлонный сезон продолжит чемпионат мира. Турнир в Швейцарии начнется 12 февраля.