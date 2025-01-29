Первыми стартовали женщины, где лучший результат среди украинок продемонстрировала Лилия Стеблина. Мужская индивидуальная гонка на 20 километров продолжила программу соревнований, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в индивидуалке

Украину в мужской индивидуалке представили пятеро биатлонистов: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико и дебютант континентального турнира Роман Боровик. Всего в стартовый лист гонки попало 126 спортсменов.

Первым из украинцев начал гонку Богдан Цымбал. На четырех огневых рубежах он допустил три промаха и завершил индивидуалку на 38 месте.

Фантастическую стрельбу продемонстрировал Артем Тищенко. 31-летний биатлонист закрыл все мишени. К сожалению, в скорости Артем уступал соперникам, а потому финишировал на 15 месте.

Дебютант ЧЕ Роман Боровик отлично начал гонку, закрыв все мишени на первой стрельбе. Однако на двух следующих рубежах допустил три ошибки и завершил гонку на 48 месте.

Победителем индивидуальной гонки стал норвежец Исак Фрей. Серебряная медаль досталась представителю Австрии Фредрику Мюльбахеру, а "бронзу" получил Эмиль Нюквист из Швеции.

Результат мужской индивидуалки ЧЕ-2025

1. Исак Фрей (Норвегия, 1+0+1+0) 54:10.7

2. Фредрик Мюльбахер (Австрия, 0+0+0+1) +31.7

3. Эмиль Нюквист (Швеция, 0+0+0+1) +47.2

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15. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0+0) +2:19.8

22. Денис Насико (Украина, 1+1+0+0) +2:54.2

23. Руслан Ткаленко (Украина, 1+0+1+0) +3:01.3

38. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+1+0) +4:22.9

48. Роман Боровик (Украина, 0+1+2+0) +5:20.5

В четверг, 30 января, на чемпионате Европы будет выходной. Соревнования возобновятся в пятницу, 31 января. В этот состоятся мужской и женский спринт.