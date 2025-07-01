Кандидатуру Довбика предложили известному турецкому чемпиону

В сети довольно часто обсуждают возможные трансферные варианты Артема Довбыка. На этот раз агенты предложили его услуги клубу из чемпионата Турции.

Украинский футболист Артем Довбык уже летом 2025 года может покинуть Рому. Агенты предложили его кандидатуру чемпиону Турции, пишет 24 канал со ссылкой на турецкого инсайдера.

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Куда приписывают Довбыка

Турецкому Галатасараю через агента предложить оформить трансфер украинского футболиста. Довбык может заменить звездного нападающего Виктора Осимхена. Пока неизвестно, принял ли турецкий клуб предложение и захочет ли подписать украинца в летнее трансферное окно.

Ранее также в сети появлялась информация, что Галатасарай заинтересован в подписании Андрея Лунина, который сейчас играет в составе мадридского Реала.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что услугами украинского футболиста ранее также интересовался испанский клуб Реал Бетис.