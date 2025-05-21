Силы обороны Украины ликвидировали предателя, который соревновался вместе с топами украинского бокса

Уже четвертый год продолжается полномасштабное вторжение россиян в нашу страну. Украинские воины героически сдерживают нашествие оккупантов, ликвидируя их в промышленных масштабах на поле боя.

Они пополняют статистику Генерального штаба "хорошими русскими", среди которых иногда появляются и бывшие граждане Украины, предавшие свою страну. Очередным захватчиком, который добавился к этому списку стал экс-боксер из Донецка Артем Кудрявец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.

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Что известно о ликвидированном оккупанте

После оккупации россиянами его родного города спортсмен поддержал террористов. Он попал в базу данных сайта Миротворец как помощник депутата так называемой ДНР Сергея Ковальчука.

В феврале 2022 года Артем Кудрявец был мобилизован и все это время воевал на стороне России. В начале апреля росСМИ писали, что он считается без вести пропавшим. Позже стало известно, что бывший боксер уже навоевался против Украины – 18 мая с ним попрощались в оккупированном Донецке.

Отметим, что ликвидированный предатель родился в январе 1987 года. Он имел разряд мастера спорта по боксу, на соревнованиях всеукраинского уровня представлял Донецк.

В 2009 году, Кудрявец участвовал в престижном Мемориале Макара Мазая в Мариуполе. Вместе с ним на том турнире, в частности, соревновались Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян.

Редакция 24 Канала искренне благодарна украинским воинам за очищение наших земель от оккупантов и предателей. Каждого врага на территории Украины ожидает такая же судьба, как и Артема Кудрявца. Земля стекловатой.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в Донецкой области ликвидировали титулованного российского боксера.