Среди погибших, которые вместо мирной жизни выбрали войну против Украины, уже было немало представителей "запоребрикового" спорта. Накануне стало известно о пополнении в списке "хороших русских" спортсменов.

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Был успешным атлетом, но выбрал ад

В него вошел пауэрлифтер и бодибилдер Константин Бреус. Он пошел воевать добровольцем и около полугода считался пропавшим без вести, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.

В начале апреля его тело в конце концов было опознано. Прощание с ликвидированным оккупантом состоится 10 мая.

Отметим, что Константин Бреус был чемпионом мира по пауэрлифтингу. Он завоевал этот титул в 2012 году на турнире, который проходил в Нидерландах.

Также атлет участвовал в соревнованиях по бодибилдингу и был актером. Он снимался в эпизодических ролях в российских телесериалах.

Редакция 24 Канала искренне благодарна украинским воинам за очищение наших земель от оккупантов. Каждого врага на территории Украины ожидает такая же судьба, как и Константина Бреуса. Земля стекловатой.

Ранее сообщалось, что также Силы обороны Украины ликвидировали футболиста Илью Чижова. Он в свое время признавался лучшим нападающим Тверской области.