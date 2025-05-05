В начале полномасштабного вторжения Максим Бахарев получил повестку и отправился воевать на территорию Украины. Спортсмен дослужился до звания капитана, однако впоследствии получил тяжелое ранение.

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Бахарев потерял конечности на фронте

Группа каратиста попала в окружение в Запорожской области. Все остальные погибли, а спортсмена сумели вернуть в Россию. Из-за тяжелых ранений ему ампутировали все конечности, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Сейчас его награждают государственными наградами и обещают помочь с протезированием.



Максим Бахарев / Фото из росСМИ

Отметим, что Максим Бахарев является пятикратным чемпионом мира по каратэ.