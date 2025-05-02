Одним из таких был и украинский спортивный журналист Вячеслав Кобржицкий. К сожалению, с поля боя он вернулся на щите.

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Невосполнимая потеря

Трагическую весть сообщил его коллега Виталий Волочай, информирует 24 Канал. Он рассказал, что Вячеслав Кобржицкий погиб в Донецкой области.

Слава мобилизовался в ВСУ какое-то время назад, и попросил у нас об одном в чате комментаторов Setanta: "Не скучайте без меня". Герои не умирают,

– написал Волочай.

Отметим, что в гражданской жизни павший воин был обозревателем Формулы-1, а с 2020 года – одним из ведущих комментаторов "королевских гонок" на телеканале Setanta Sports. Также он комментировал виртуальные Гран-при Формулы-1, этапы чемпионата КМАМК по симрейсингу в классе TCR и чемпионат мира в классе Формула Е.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Вячеславу Кобржицкому...

Напомним, что в конце апреля стало известно о гибели на фронте спортивного журналиста Владимира Коцура. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили уже более 100 медийщиков.