Одним з таких був й український спортивний журналіст В’ячеслав Кобржицький. На жаль, з поля бою він повернувся на щиті.

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Непоправна втрата

Трагічну звістку повідомив його колега Віталій Волочай, інформує 24 Канал. Він розповів, що В’ячеслав Кобржицький загинув у Донецькій області.

Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Setanta: "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають,

– написав Волочай.

Зазначимо, що в цивільному житті полеглий воїн був оглядачем Формули-1, а з 2020 року – одним із провідних коментаторів "королівських перегонів" на телеканалі Setanta Sports. Також він коментував віртуальні Гран-прі Формули-1, етапи чемпіонату КМАМК з сімрейсінгу в класі TCR і чемпіонат світу в класі Формула Е.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять В’ячеславу Кобржицькому…

Нагадаємо, що наприкінці квітня стало відомо про загибель на фронті спортивного журналіста Володимира Коцура. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили вже понад 100 медійників.