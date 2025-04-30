Він близько 30 років свого життя присвятив спортивній журналістиці. Після початку повномасштабного вторгнення Володимир залишив цивільне життя та долучився до Сил оборони.

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Непоправна втрата

На жаль, захищаючи Україну від окупантів, відомий український журналіст загинув, повідомляє 24 Канал із посиланням на АСЖУ. Де саме сталася трагедія та за яких обставин наразі невідомо.

Полеглий воїн був уродженцем Рівненщини. 5 липня Володимиру Коцуру виповнилося б 54 роки.

У 1990-х – на початку 2000-х років він висвітлював спортивні події в Рівному, після чого переїхав до Києва, де десять років працював у виданні "Спорт-Експрес в Україні". Також Володимир публікувався у виданнях "Український футбол" та “Команда".

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Володимиру Коцуру…

Зазначимо, що за даними Інституту масової інформації, Володимир Коцур став 103-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії проти України.