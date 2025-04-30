Он около 30 лет своей жизни посвятил спортивной журналистике. После начала полномасштабного вторжения Владимир оставил гражданскую жизнь и присоединился к Силам обороны.

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Невосполнимая потеря

К сожалению, защищая Украину от оккупантов, известный украинский журналист погиб, сообщает 24 Канал со ссылкой на АСЖУ. Где именно произошла трагедия и при каких обстоятельствах пока неизвестно.

Павший воин был уроженцем Ровенской области. 5 июля Владимиру Коцуру исполнилось бы 54 года.

В 1990-х – начале 2000-х годов он освещал спортивные события в Ровно, после чего переехал в Киев, где десять лет работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине". Также Владимир публиковался в изданиях "Украинский футбол" и “Команда".

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Владимиру Коцуру...

Отметим, что по данным Института массовой информации, Владимир Коцур стал 103-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабной агрессии России против Украины.