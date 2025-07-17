Всем должен деньги: Милевский разозлился из-за шутки популярного актера, –забавное видео

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский дал интервью известному актеру Руслану Ханумаку. Юморист решил остроумно разыграть звезду украинского футбола.

Во время записи интервью Артем Милевский и Руслан Ханумак прогуливались по Киеву. Актер-юморист воспользовался случаем и подколол легенду, пишет 24 Канал.

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Как Милевский отреагировал на шутку?

Руслан начал пафосно перечислять заслуги Милевского. Однако самое интересное ожидало в финале спича.

"Тема не сразу согласился выйти на улицы Киева. Потому что, вы понимаете, это легенда. Не просто с одной большой буквы, а все буквы большие. Вы сами понимаете: это дети, это старики, это фанаты Динамо, это фанаты Шахтера. И всем этим людям Тема должен деньги", – сказал Ханумак.

Реакция экс-форварда Динамо попала на видео. Артем не ожидал такого розыгрыша.

"Что? Ты что гонишь? Кто это придумал?", – сказал Милевский.

Видео розыгрыша Милевского

Отметим, что Артем Милевский имеет отличное чувство юмора. Однако иногда остро реагирует на некоторые шутки.

В конце прошлого года форвард Динамо Владислав Ванат рассказал шутку об Артеме Милевском. Такой поступок молодого футболиста не понравился легенде "бело-синих".