Під час запису інтерв'ю Артем Мілевський та Руслан Ханумак прогулювалися Києвом. Актор-гуморист скористався нагодою та підколов легенду, пише 24 Канал.

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Як Мілевський відреагував на жарт?

Руслан почав пафосно перераховувати заслуги Мілевського. Проте найцікавіше очікувало у фіналі спічу.

"Тьома не одразу погодився вийти на вулиці Києва. Тому що, ви розумієте, це легенда. Не просто з однієї великої літери, а всі літери великі. Ви самі розумієте: це діти, це люди похилого віку, це фанати Динамо, це фанати Шахтаря. І всім цим людям Тьома винен гроші", – сказав Ханумак.

Реакція ексфорварда Динамо потрапила на відео. Артем не очікував такого розіграшу.

"Що? Ти що женеш? Хто це вигадав?", – сказав Мілевський.

Відео розіграшу Мілевського

Зазначимо, що Артем Мілевський має чудове почуття гумору. Проте іноді гостро реагує на деякі жарти.

Наприкінці минулого року форвард Динамо Владислав Ванат розповів жарт про Артема Мілевського. Такий вчинок молодого футболіста не сподобався легенді "біло-синіх".