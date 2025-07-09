Артем Мілевський у своїх соціальних мережах ділився світлинами з відпочинку в горах Карпат. Колишній форвард навіть не відмовив собі у задоволенні проїхатися канатною дорогою, пише 24 Канал.

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Мілевський розважається у Буковелі

Артем вирішив розважити своїх підписників у тіктоці кумедним відео. У ролику Мілевський вдає, що від висоти йому стало зле. Красиві краєвиди Карпат не тішать медіазірку. Він запитує у попутників, коли це все закінчиться, бо інакше зійде з цього транспорту.

Від сміху його дівчина Таміла навіть сховала обличчя.

Мілевський розважається на підйомнику в Буковелі: відео

Нагадаємо, що наразі Артем Мілевський виступає у медіалізі за київський Ігніс. Його партнерами по команді є вірний друг Олександр Алієв та ексфутболіст Карпат Михайло Кополовець.

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