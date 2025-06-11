За цю медіакоманду виступають колишні зірки Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв. Напередодні київський клуб перезняв культовий рекламний ролик від Adidas, інформує 24 Канал.

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Ignis перезняв легендарну рекламу

У ньому два хлопці обирають у свою команду для дворового футболу зіркових футболістів. В оригінальному відео тоді знялися Зінедін Зідан, Девід Бекхем, Кака та багато інших.

Українська медіакоманда використала ж для свого ролика своїх гравців, зокрема, й головних зірок Мілевського та Алієва. Таким чином клуб презентував чотирьох нових футболістів, серед яких і відомий колишній захисник збірної України Євген Селін.

Як Ignis повторив рекламу Adidas: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Алієв опинився в епіцентрі скандалу. Він зазнав жорсткої критики від ветерана українсько-російської війни Олега Симороза.