Своєю думкою щодо можливого наступника 51-річного фахівця поділився український тренер Олег Федорчук. Він вважає, що є одна цікава кандидатура на цю посаду, повідомляє 24 Канал із посланням на Sport express.

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Хто може замінити Реброва у збірній

Спеціаліст заявив, що Унаї Мельгоса демонструє чудову роботу з молодіжною збірною України. У разі гарного виступу ще й на чемпіонаті Європи-2025 між командами U-21, саме він стане наступником Сергія Реброва в національній збірній:

"Від молодіжної збірної України очікувань багато. Думаю, їм до снаги потрапити до четвірки найкращих на Євро, тобто пробитися до півфіналу. Повторити успіх команди Руслана Ротаня, команді Унаї Мельгоси цілком під силу. Можливо, і перевершити. З групи Україна повинна виходити однозначно.

Я не буду порівнювати Мельгосу та Ротаня, але скажу таке. Унаї Мельгоса дуже якісно працює, по-моєму. Він мало розмовляє, мало обіцяє, але якісно виконує свою роботу, обсяги якої мене особисто вражають. Упевнений, якщо Мельгоса дасть із молодіжкою хороший результат, саме він і стане наступником Реброва в національній збірній".

Довідка. Молодіжна збірна України проведе перший матч на Євро-2025 вже 12 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане Данія U-21. Також у групі D зіграють Фінляндія та Нідерланди.

Нагадаємо, що напередодні Сергій Ребров увійшов у топ-5 тренерів збірної України за кількістю перемог.