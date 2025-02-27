Трабзонспор снова попытается подписать лидера Шахтера: трансфер может состояться летом

Трабзонспор недавно подписал Александр Зубков и Даниил Сикан. Турецкий клуб решил не останавливаться и пригласить в команду еще одного игрока Шахтера.

"Черноморские штормы" намеревались подписать Артема Бондаренко зимой 2025 года. Однако "горняки" отказали туркам в трансфере 24-летнего украинского полузащитника защитника.

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Бондаренко приоритетная цель Трабзонспора

Трабзонспор в январе этого года проводил активные и долгие переговоры с Шахтером по трансферу Артема Бондаренко. "Бордово-синие" предложили "горнякам" за полузащитника 7 миллионов евро.

Донетчан не устроило предложение турок по Бондаренко. Шахтер захотел получить за 24-летнего атакующего хавбека 12 миллионов евро. Трабзонспор вышел из переговоров.

Однако турецкий клуб планирует подписать Артема Бондаренко летом 2025 года., подготовив "хороший бюджет" на покупку игрока. Главный тренер команды Шенола Гюнеш лично настаивает на трансфере украинского полузащитника.

К слову. Контракт Артема Бондаренко с Шахтером рассчитан до 31 декабря 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника "горняков" составляет 10 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Артем Бондаренко сыграл в 25 матчах за Шахтер во всех турнирах. На счету атакующего полузащитника восемь забитых мячей и две результативные передачи.