В среду, 26 февраля, прошли матчи 3-го раунда Кубка Турции-2024/2025. Трабзонспор в одном из матчей встретился с Ризеспором.
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Что произошло с Зубковым
Александр Зубков начал кубковый матч в старте Трабзонспора. В первом тайме украинский полузащитник получил травму, сообщает 24 канал со ссылкой на haberts.com.
Зубкова хотя и пытался продолжить игру, но впоследствии понял, что не сможет доиграть хотя бы до конца первого тайма. На 37-й минуте матча против Ризеспора украинец был заменен.
Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался о травме Александра Зубкова в игре против Ризеспора в Кубке Турции.
Зубков, Мустафа и Савич получили повреждения. Надеемся, что они не серьезны,
– прокомментировал Гюнеш.
Пока неизвестно, какую травму получил Александр Зубков. В клубе заявили, что лидер сборной Украины пройдет медицинское освидетельствование 26 февраля, чтобы определить степень повреждения.
К слову. Александр Зубков после перехода в Трабзонспор успел сыграть в пяти матчах. На счету украинского полузащитника одна результативная передача.
Напомним, что через месяц сборная Украины сыграет против Бельгии за выход в дивизион А Лиги Наций. Стыковые матчи состоятся 20 и 23 марта.